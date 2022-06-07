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Індія має намір в два рази збільшити імпорт російської нафти, - Bloomberg

Прапор Індії (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Індія сподівається подвоїти свій імпорт російської нафти. Державні нафтопереробні заводи прагнуть максимально використовувати поставки з великими знижками від "Роснефти", оскільки міжнародні покупці відмовляються від угод з Москвою через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Державні оператори спільно працюють над укладенням і забезпеченням нових шестимісячних контрактів на поставку російської нафти в Індію. Поки точні обсяги імпорту не затверджені, вони разом з цінами все ще обговорюються з індійськими банками, які повинні повністю фінансувати всі вантажі.

Нагадаємо, що Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів післявоєнної безпеки країни разом з деякими іншими державами.

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