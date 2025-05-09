Індія набирає резервістів на тлі загострення з Пакистаном, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Press Trust of India.

Уряд Індії уповноважує главу штабу армії призивати "кожного офіцера і кожну зараховану в та людину", додало Press Trust of India.

Як пише видання, територіальна армія залучається "для забезпечення необхідної охорони та підтримки регулярної армії". Такий крок було зроблено через триваючий військовий конфлікт між Індією і Пакистаном.

Військові дії між Індією та Пакистаном

У другій половині квітня в індійській частині Кашміру бойовики атакували групу туристів, після чого Індія звинуватила Пакистан у причетності до теракту. Це призвело до ескалації конфлікту: в ніч на 7 травня країни обмінялися ракетними ударами, внаслідок чого були загиблі та поранені.

Як повідомляє CNN, тоді між Індією та Пакистаном відбувся масштабний повітряний бій, який став одним із наймасштабніших і найдовших у сучасній історії - у ньому брали участь близько 125 бойових літаків.

Також повідомлялося, що вчора вночі в Індії пролунали вибухи поблизу аеропорту начебто в результаті ракетної атаки з боку Пакистану.

Детальніше про загострення між Пакистаном та Індією, про обмін ударами між ними, та чи може між країнами початися ядерна війна, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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