Індія лише незначно знизила закупівлі російської нафти після тарифів Трампа

Імпорт нафти з Росії до Індії у вересні знизився, але залишився на рівні близько третини всіх поставок. За даними Kpler, обсяг становив 1,61 млн барелів на добу проти 1,72 млн у серпні. У річному вираженні показник впав на 16%.

https://www.bloomberg.com/

Зниження відповідає прогнозам аналітиків, які раніше попереджали про стабілізацію обсягів. Москва залишається найбільшим постачальником сировини для Індії.

Тиск Вашингтона

Вашингтон посилив тиск на Нью-Делі, запровадивши 50% мито на імпорт індійських товарів до США, оскільки торгівля нафтою російською допомагає фінансувати війну проти України.

Однак Індія заявила, що закупівлі залежать від ціни і продовжаться. При цьому влада також веде переговори про розширення енергетичного співробітництва зі США.

Позиція Індії

"Російські барелі залишаються ключовими для індійського кошика, але обсяги стабілізуються на нижчому рівні", - заявив аналітик Kpler Суміт Рітолія. За його словами, індійські НПЗ поступово диверсифікують закупівлі, поєднуючи економічну вигоду з енергетичною безпекою.

Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман підтвердила, що країна й надалі купуватиме нафту в Росії, виходячи з власних інтересів. Директор з фінансів Indian Oil Corp Анудж Джайн зазначив, що закупівлі залежать від економічної доцільності.

Цінові чинники

Російську нафту Urals у липні-серпні продавали з дисконтом близько 1 долар за барель до марки Brent, що стало мінімальним рівнем з 2022 року. Це знизило привабливість поставок, які зазвичай доходять до Індії через місяць.

У вересні знижки розширилися до понад 3 доларів за барель. Це зробило Urals найдешевшим варіантом для індійських переробників.

Експорт з Росії

Незважаючи на атаки дронів на російську енергетичну інфраструктуру, поставки в Індію не постраждали. Нафтопереробні заводи отримали достатні обсяги на листопадові поставки.

За даними Bloomberg, морський експорт нафти з Росії протягом останніх чотирьох тижнів зріс до 3,62 млн барелів на добу. Це максимальний показник за 16 місяців і порівнянний з рівнем травня 2024 року.