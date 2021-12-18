Индия испытала новую баллистическую ракету Agni P. Способна нести ядерный заряд
Индия провела 18 декабря успешные испытания новой версии баллистической ракеты Agni P, способной нести ядерный заряд. Тестовый пуск на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.
По данным издания, новая ракета получила название Agni Prime. Ее испытания прошли успешно. После старта с острова Абдул Калам она с высокой точностью поразила заданную цель.
Траекторию и параметры ракеты в полете отлеживали радиолокационные станции и корабли дальнего действия.
В Минобороны Индии сообщили, что Agni P представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с задублированной системой навигации и наведения.
#WATCH Today India successfully testfired the nuclear-capable strategic Agni Prime missile off the coast of Odisha from Balasore.— ANI (@ANI) December 18, 2021
(Source: DRDO) pic.twitter.com/wSgWKOKtQG
Напомним, в конце сентября Индия провела успешные испытания зенитной ракеты нового поколения Akash с модернизированной головкой самонаведения.