Индия испытала новую баллистическую ракету Agni P. Способна нести ядерный заряд

По данным издания, новая ракета получила название Agni Prime. Ее испытания прошли успешно. После старта с острова Абдул Калам она с высокой точностью поразила заданную цель.

Траекторию и параметры ракеты в полете отлеживали радиолокационные станции и корабли дальнего действия.

В Минобороны Индии сообщили, что Agni P представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с задублированной системой навигации и наведения.

#WATCH Today India successfully testfired the nuclear-capable strategic Agni Prime missile off the coast of Odisha from Balasore.



(Source: DRDO) pic.twitter.com/wSgWKOKtQG