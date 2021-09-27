Индия испытала новую версию зенитной ракеты Akash
Индия провела 27 сентября успешные испытания новой версии зенитной ракеты Akash с модернизированной головкой самонаведения. Тестовый пуск прошел на полигоне Chandipur в штате Одиша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.
По данным издания, новая ракета получила название Akash Prime. Ее испытания прошли на полигоне Chandipur в штате Одиша. Она перехватила и уничтожила беспилотную воздушную цель, которая имитировала самолет противника.
"По сравнению с существующей системой Akash, Akash Prime оснащена собственной радиочастотной головкой самонаведения для повышения точности", - сообщил изданию один из участников испытаний.
По его словам, и другие характеристики зенитной ракету улучшены, что обеспечивает ее более надежную работу в условиях низких температур на больших высотах.
New version of Akash Missile – ‘Akash Prime’ successfully tested from Chandipur, Odisha today: DRDO
#WATCH New version of Akash missile - ‘Akash Prime’ successfully flight-tested. It intercepted & destroyed an unmanned aerial target mimicking enemy aircrafts, in its maiden flight test https://bit.ly/3F6JJSO Video source: DRDOPosted by The Economic Times on Monday, September 27, 2021