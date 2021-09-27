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Индия испытала новую версию зенитной ракеты Akash

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Нью-Дели, Понедельник 27 сентября 2021 20:54
Индия испытала новую версию зенитной ракеты Akash Фото: Индия испытала новую версию зенитной ракеты (twitter.com/SouleFacts)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Индия провела 27 сентября успешные испытания новой версии зенитной ракеты Akash с модернизированной головкой самонаведения. Тестовый пуск прошел на полигоне Chandipur в штате Одиша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

По данным издания, новая ракета получила название Akash Prime. Ее испытания прошли на полигоне Chandipur в штате Одиша. Она перехватила и уничтожила беспилотную воздушную цель, которая имитировала самолет противника.

"По сравнению с существующей системой Akash, Akash Prime оснащена собственной радиочастотной головкой самонаведения для повышения точности", - сообщил изданию один из участников испытаний.

По его словам, и другие характеристики зенитной ракету улучшены, что обеспечивает ее более надежную работу в условиях низких температур на больших высотах.

New version of Akash Missile – ‘Akash Prime’ successfully tested from Chandipur, Odisha today: DRDO

#WATCH New version of Akash missile - ‘Akash Prime’ successfully flight-tested. It intercepted & destroyed an unmanned aerial target mimicking enemy aircrafts, in its maiden flight test https://bit.ly/3F6JJSO Video source: DRDO

Posted by The Economic Times on Monday, September 27, 2021

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