Індія випробувала нову балістичну ракету Agni P. здатна нести ядерний заряд
Індія провела 18 грудня успішні випробування нової версії балістичної ракети Agni P, здатної нести ядерний заряд. Тестовий пуск на острові Абдул Калам в Бенгальській затоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.
За даними видання, нова ракета отримала назву Agni Prime. Її випробування пройшли успішно. Після старту з острова Абдул Калам вона з високою точністю вразила задану мету.
Траєкторію і параметри ракети в польоті відлежували радіолокаційні станції і кораблі дальньої дії.
У Міноборони Індії повідомили, що Agni P являє собою двоступеневу твердопаливну балістичну ракету із задубльованою системою навігації і наведення.
#WATCH Today India successfully testfired the nuclear-capable strategic Agni Prime missile off the coast of Odisha from Balasore.— ANI (@ANI) December 18, 2021
(Source: DRDO) pic.twitter.com/wSgWKOKtQG
Нагадаємо, в кінці вересня Індія провела успішні випробування зенітної ракети нового покоління Akash з модернізованою головкою самонаведення.