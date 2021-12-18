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Індія випробувала нову балістичну ракету Agni P. здатна нести ядерний заряд

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Нью-Делі, Субота 18 грудня 2021 15:59
Індія випробувала нову балістичну ракету Agni P. здатна нести ядерний заряд Фото: Індія випробувала балістичну ракету нового покоління (twitter.com/ErRaviAnand1)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Індія провела 18 грудня успішні випробування нової версії балістичної ракети Agni P, здатної нести ядерний заряд. Тестовий пуск на острові Абдул Калам в Бенгальській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

За даними видання, нова ракета отримала назву Agni Prime. Її випробування пройшли успішно. Після старту з острова Абдул Калам вона з високою точністю вразила задану мету.

Траєкторію і параметри ракети в польоті відлежували радіолокаційні станції і кораблі дальньої дії.

У Міноборони Індії повідомили, що Agni P являє собою двоступеневу твердопаливну балістичну ракету із задубльованою системою навігації і наведення.

Нагадаємо, в кінці вересня Індія провела успішні випробування зенітної ракети нового покоління Akash з модернізованою головкою самонаведення.

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Індія Ракетні випробування
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