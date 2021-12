Індія випробувала нову балістичну ракету Agni P. здатна нести ядерний заряд

За даними видання, нова ракета отримала назву Agni Prime. Її випробування пройшли успішно. Після старту з острова Абдул Калам вона з високою точністю вразила задану мету.

Траєкторію і параметри ракети в польоті відлежували радіолокаційні станції і кораблі дальньої дії.

У Міноборони Індії повідомили, що Agni P являє собою двоступеневу твердопаливну балістичну ракету із задубльованою системою навігації і наведення.

#WATCH Today India successfully testfired the nuclear-capable strategic Agni Prime missile off the coast of Odisha from Balasore.



