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Індія хоче закупити у США 18 безпілотників Predator, - ЗМІ

Фото: MQ-1 Predator (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили Індії планують закупити у США 18 безпілотників MQ-1 Predator.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Військові вирішили скоротити план придбання у США бойових безпілотних літальних апаратів Predator із 30 до 18 одиниць.

Міноборони Індії спочатку планувало закупити по 10 БПЛА Predator для сухопутних сил, ВПС та ВМС на загальну суму близько 3 млрд доларів.

"Тепер цей показник знижено до шести для кожного виду збройних сил. Контракт буде укладено після схвалення Кабміном Індії на міжурядовій основі", - йдеться у матеріалі.

MQ-1 Predator

Американський багатоцільовий безпілотний літальний апарат виробництва General Atomics Aeronautical Systems.

MQ-1 був на озброєнні ВПС США. Активно застосовувався на території Іраку та Афганістану. Станом на 2011 рік було побудовано 360 БПЛА (285 RQ-1 та 75 MQ-1).

Нагадаємо, що державний банк Індії та Bank of Baroda проінформували нафтопереробні заводи, що вони не будуть проводити платежі за нафту, куплену понад встановлений ліміт у 60 доларів.

Індія схвалила закупку ракет, гелікоптерів, артилерійських систем, а також РЕБ на суму 8,5 млрд доларів.

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