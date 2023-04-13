Индия хочет закупить у США 18 беспилотников Predator, - СМИ

Вооруженные силы Индии планируют закупить у США 18 беспилотников MQ-1 Predator.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.
Военные решили сократить план приобретения у США боевых беспилотных летательных аппаратов Predator с 30 до 18 единиц.
Минобороны Индии изначально планировало закупить по 10 БПЛА Predator для сухопутных сил, ВВС и ВМС на общую сумму около 3 млрд. долларов.
"Теперь этот показатель снижен до шести для каждого вида вооруженных сил. Контракт будет заключен после одобрения Кабмином Индии на межправительственной основе", - говорится в материале.
Американский многоцелевой беспилотный летательный аппарат производства General Atomics Aeronautical Systems.
MQ-1 был на вооружении ВВС США. Активно применялся на территории Ирака и Афганистана. На 2011 год было построено 360 БПЛА (285 RQ-1 и 75 MQ-1).
Напомним, что государственный банк Индии и Bank of Baroda проинформировали нефтеперерабатывающие заводы, что они не будут производить платежи за нефть, купленную сверх установленного предела в 60 долларов.
Индия одобрила закупку ракет, вертолетов, артиллерийских систем, а также РЭБ на сумму 8,5 млрд долларов.
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