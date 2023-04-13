RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Индия хочет закупить у США 18 беспилотников Predator, - СМИ

Фото: MQ-1 Predator (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Индии планируют закупить у США 18 беспилотников MQ-1 Predator.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Военные решили сократить план приобретения у США боевых беспилотных летательных аппаратов Predator с 30 до 18 единиц.

Минобороны Индии изначально планировало закупить по 10 БПЛА Predator для сухопутных сил, ВВС и ВМС на общую сумму около 3 млрд. долларов.

"Теперь этот показатель снижен до шести для каждого вида вооруженных сил. Контракт будет заключен после одобрения Кабмином Индии на межправительственной основе", - говорится в материале.

MQ-1 Predator

Американский многоцелевой беспилотный летательный аппарат производства General Atomics Aeronautical Systems.

MQ-1 был на вооружении ВВС США. Активно применялся на территории Ирака и Афганистана. На 2011 год было построено 360 БПЛА (285 RQ-1 и 75 MQ-1).

Напомним, что государственный банк Индии и Bank of Baroda проинформировали нефтеперерабатывающие заводы, что они не будут производить платежи за нефть, купленную сверх установленного предела в 60 долларов.

Индия одобрила закупку ракет, вертолетов, артиллерийских систем, а также РЭБ на сумму 8,5 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки