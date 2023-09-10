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Індія хоче провести ще одну зустріч G20, але онлайн, - Reuters

Індія, Неділя 10 вересня 2023 16:24
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Індія хоче провести ще одну зустріч G20, але онлайн, - Reuters Фото: Індія хоче провести ще одну зустріч G20 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попросив лідерів групи провести віртуальну зустріч у листопаді, щоб проаналізувати прогрес щодо політичних пропозицій і цілей, оголошених на саміті G20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це наш обов'язок - розглянути пропозиції, які були зроблені, щоб зрозуміти, як можна прискорити прогрес", - сказав він у своїй заяві.

У суботу група прийняла Декларацію лідерів, яка уникає засудження Росії за війну, але підкреслює людські страждання, спричинені конфліктом, і закликає всі держави не використовувати силу для захоплення територій.

Консенсус став несподіванкою. Протягом тижнів, що передували саміту, різко відмінні погляди на війну загрожували зірвати зустріч: західні країни вимагали, щоб учасники саміту засудили Москву за вторгнення, а Росія заявляла, що заблокує будь-яку резолюцію, яка не відображатиме її позицію.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова російської делегації, заявив, що саміт був успішним як для Індії, так і для Глобального Півдня, тобто країн, що розвиваються.

Зустріч G20

Вчора, 9 вересня, в Індії закінчився саміт двадцяти найбільших економік світу. Метою зустрічі лідерів стало обговорення важливих тем, зокрема економічних. Ця зустріч пройшла без України, проте на ній були присутні представники Росії.

Нагадаємо, лідери "Великої двадцятки" на саміті таки досягли консенсусу щодо спільної декларації. Там згадали й про Україну.

Детальніше щодо рішень в декларації можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Однак після ознайомлення МЗС України розкритикувало слабку заяву G20 щодо України.

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