Индия хочет провести еще одну встречу G20, но онлайн, - Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил лидеров группы провести виртуальную встречу в ноябре, чтобы проанализировать прогресс в отношении политических предложений и целей, объявленных на саммите G20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это наша обязанность - рассмотреть предложения, которые были сделаны, чтобы понять, как можно ускорить прогресс", - сказал он в своем заявлении.

В субботу группа приняла Декларацию лидеров, которая избегает осуждения России за войну, но подчеркивает человеческие страдания, вызванные конфликтом, и призывает все государства не использовать силу для захвата территорий.

Консенсус стал неожиданностью. В течение недель, предшествовавших саммиту, резко отличающиеся взгляды на войну угрожали сорвать встречу: западные страны требовали, чтобы участники саммита осудили Москву за вторжение, а Россия заявляла, что заблокирует любую резолюцию, которая не будет отражать ее позицию.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, глава российской делегации, заявил, что саммит был успешным как для Индии, так и для Глобального Юга, то есть развивающихся стран.

Встреча G20

Вчера, 9 сентября, в Индии завершился саммит двадцати крупнейших экономик мира. Целью встречи лидеров стало обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча прошла без Украины, однако на ней присутствовали представители России.

Напомним, лидеры "Большой двадцатки" на саммите достигли консенсуса относительно совместной декларации. Там упомянули и об Украине.

Детальнее о решениях в декларации можно узнать в материале РБК-Украина.

Однако после ознакомления МИД Украины раскритиковало слабое заявление G20 по Украине.

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