Індія готова скасувати угоду про припинення вогню з Пакистаном: що наразі відомо

Індія розглядає можливість скасування угоди про припинення вогню з Пакистаном, укладеної у лютому 2021 року.
Це рішення може стати відповіддю на продовження транскордонного тероризму, який не вдається приборкати.
Індійські джерела стверджують, що Пакистан не виконує свої зобов'язання щодо боротьби з терористичними групами, що базуються на його території, і це створює серйозну загрозу для безпеки Індії.
Зокрема, групи, такі як Лашкар-е-Тайба, Джаіш-е-Мохаммед та Фронт опору нібито продовжують здійснювати напади на території Джамму і Кашміру.
Індійські високопосадовці заявили, що країна готова до можливих наслідків скасування угоди, і підкреслили, що Індія має повне право захищати свої кордони та цивільних осіб від терористичних загроз.
Анонімні джерела видання також звинуватили Пакистан в порушенні міжнародних зобов'язань, зокрема у відмові від боротьби з фінансуванням тероризму, що є частиною вимог Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.
Угода про припинення вогню між Індією та Пакистаном
Угода про припинення вогню, була укладена між Індією та Пакистаном у лютому 2021 року та набула чинності в ніч з 24 на 25 лютого.
Цей крок став результатом переговорів між генеральними директорами військових операцій обох країн, під час яких було обговорено механізми для зниження напруженості на кордонах.
Одна з основних цілей угоди - забезпечити взаємовигідний і сталий мир між Індією та Пакистаном, зокрема вздовж лінії кордону.
У Нью-Делі тоді заявляли, що своєрідне перемир'я частково спрямоване на полегшення ситуації для мирних громадян, які живуть уздовж кордону та регулярно опиняються під перехресним вогнем.