Индия готова отменить соглашение о прекращении огня с Пакистаном: что известно

Индия рассматривает возможность отмены соглашения о прекращении огня с Пакистаном, заключенного в феврале 2021 года.
Это решение может стать ответом на продолжение трансграничного терроризма, который не удается обуздать.
Индийские источники утверждают, что Пакистан не выполняет свои обязательства по борьбе с террористическими группами, базирующимися на его территории, и это создает серьезную угрозу для безопасности Индии.
В частности, группы, такие как Лашкар-е-Тайба, Джаиш-е-Мохаммед и Фронт сопротивления якобы продолжают совершать нападения на территории Джамму и Кашмира.
Индийские чиновники заявили, что страна готова к возможным последствиям отмены соглашения, и подчеркнули, что Индия имеет полное право защищать свои границы и гражданских лиц от террористических угроз.
Анонимные источники издания также обвинили Пакистан в нарушении международных обязательств, в частности в отказе от борьбы с финансированием терроризма, что является частью требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном
Соглашение о прекращении огня, было заключено между Индией и Пакистаном в феврале 2021 года и вступило в силу в ночь с 24 на 25 февраля.
Этот шаг стал результатом переговоров между генеральными директорами военных операций обеих стран, во время которых были обсуждены механизмы для снижения напряженности на границах.
Одна из основных целей соглашения - обеспечить взаимовыгодный и устойчивый мир между Индией и Пакистаном, в частности вдоль линии границы.
В Нью-Дели тогда заявляли, что своеобразное перемирие частично направлено на облегчение ситуации для мирных граждан, которые живут вдоль границы и регулярно оказываются под перекрестным огнем.