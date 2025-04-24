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Индия готова отменить соглашение о прекращении огня с Пакистаном: что известно

Индия, Четверг 24 апреля 2025 18:55
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Индия готова отменить соглашение о прекращении огня с Пакистаном: что известно Фото: Индия готова отменить соглашение о прекращении огня с Пакистаном (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Индия раздумывает отменить соглашение о прекращении огня с Пакистаном. Это может произойти в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News18.

Индия рассматривает возможность отмены соглашения о прекращении огня с Пакистаном, заключенного в феврале 2021 года.

Это решение может стать ответом на продолжение трансграничного терроризма, который не удается обуздать.

Индийские источники утверждают, что Пакистан не выполняет свои обязательства по борьбе с террористическими группами, базирующимися на его территории, и это создает серьезную угрозу для безопасности Индии.

В частности, группы, такие как Лашкар-е-Тайба, Джаиш-е-Мохаммед и Фронт сопротивления якобы продолжают совершать нападения на территории Джамму и Кашмира.

Индийские чиновники заявили, что страна готова к возможным последствиям отмены соглашения, и подчеркнули, что Индия имеет полное право защищать свои границы и гражданских лиц от террористических угроз.

Анонимные источники издания также обвинили Пакистан в нарушении международных обязательств, в частности в отказе от борьбы с финансированием терроризма, что является частью требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Соглашение о прекращении огня, было заключено между Индией и Пакистаном в феврале 2021 года и вступило в силу в ночь с 24 на 25 февраля.

Этот шаг стал результатом переговоров между генеральными директорами военных операций обеих стран, во время которых были обсуждены механизмы для снижения напряженности на границах.

Одна из основных целей соглашения - обеспечить взаимовыгодный и устойчивый мир между Индией и Пакистаном, в частности вдоль линии границы.

В Нью-Дели тогда заявляли, что своеобразное перемирие частично направлено на облегчение ситуации для мирных граждан, которые живут вдоль границы и регулярно оказываются под перекрестным огнем.

Конфликт между Индией и Пакистаном

Напомним, что на днях в индийской провинции Кашмир боевики совершили нападение на туристов в горном регионе, и убили по меньшей мере двадцать пять человек.

На эту трагедию отреагировала и Украина, которая осудила насилие. Подробнее о ситуации и реакции Киева, можно узнать в материале РБК-Украина.

Уже сегодня стало известно, что Индия решила выйти из исторического Договора о водах Инда, а взамен Пакистан пригрозил Индии войной.

Все, что известно сейчас об обострении ситуации и взаимных ограничениях между странами, можно узнать в материале РБК-Украина.

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