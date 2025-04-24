Индия готова отменить соглашение о прекращении огня с Пакистаном: что известно

Индия раздумывает отменить соглашение о прекращении огня с Пакистаном. Это может произойти в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News18 .

Индия рассматривает возможность отмены соглашения о прекращении огня с Пакистаном, заключенного в феврале 2021 года.

Это решение может стать ответом на продолжение трансграничного терроризма, который не удается обуздать.

Индийские источники утверждают, что Пакистан не выполняет свои обязательства по борьбе с террористическими группами, базирующимися на его территории, и это создает серьезную угрозу для безопасности Индии.

В частности, группы, такие как Лашкар-е-Тайба, Джаиш-е-Мохаммед и Фронт сопротивления якобы продолжают совершать нападения на территории Джамму и Кашмира.

Индийские чиновники заявили, что страна готова к возможным последствиям отмены соглашения, и подчеркнули, что Индия имеет полное право защищать свои границы и гражданских лиц от террористических угроз.

Анонимные источники издания также обвинили Пакистан в нарушении международных обязательств, в частности в отказе от борьбы с финансированием терроризма, что является частью требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном