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Индия готова помочь Украине завершить российскую войну, - глава МИД Джайшанкар

14:24 03.09.2026 Чт
2 мин
Нью-Дели настроен на активное сотрудничество с Киевом
aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
Индия готова помочь Украине завершить российскую войну, - глава МИД Джайшанкар Фото: Андрей Сибига и Субраманьям Джайшанкар - главы МИД Украины и Индии (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Индия намерена присоединиться к усилиям по завершению войны РФ против Украины, если ее помощь действительно будет нужна.

Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар во время брифинга в Киеве, сообщает РБК-Украина.

3 сентября в столице Украины прошла встреча министров иностранных дел Украины и Индии.

На этом фоне Джайшанкар напомнил о недавнем заявлении индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Как известно, последний несколько дней назад публично призвал российского диктатора Владимира Путина остановить войну против Украины.

"Мы должны перейти от бесконечной войны до прекращения войны", - заявил премьер Индии главе Кремля.

По словам Джайшанкара, власти его страны прекрасно понимают, что каждый день этой агрессии приносит все больше смертей и разрушений.

Нью-Дели также осознает, что именно Киев и Москва должны искать выход из сложившейся ситуации.

"Но если Индия может каким-либо образом помочь, мы готовы это сделать. И именно это было основной темой моего сегодняшнего разговора с министром иностранных дел Сибигой", - подчеркнул Джайшанкар.

Он также рассказал, что на переговорах в Киеве обсуждались некоторые конкретные аспекты этой войны.

Так, в центре внимания была проблема атак на торговые суда под разными флагами.

Глава МИД Индии отметил, что это вызов для многих стран "Глобального Юга". В первую очередь речь идет о дефиците топлива, удобрений и продовольствия.

"Поэтому мы обменялись мнениями по этим и связанным с ними вопросам", - подытожил Джайшанкар.

Кстати, недавно стало известно, что Индия сокращает импорт российской нефти и ищет ей альтернативу.

Также РБК-Украина подробно рассказывало, как прошла встреча Путина и Моди.

Кроме того, мы писали, что Индия, Азербайджан и Ботсвана все более активно дистанцируются от России.

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