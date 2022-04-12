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Индия должна принять свои решения о подходе к войне РФ против Украины, - Блинкен

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 02:25
Индия должна принять свои решения о подходе к войне РФ против Украины, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался об отношении Индии к полномасштабной военной агрессии РФ против Украины и призвал Дели оказать большее давление на Кремль для прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Блинкен на пресс-конференции после встречи министров США и Индии в формате 2+2 в Вашингтоне выступил с четким заявлением о поддержке Украины.

"Война России против Украины - это нападение на украинский народ. Это также атака на порядок, основанный на правилах, которого мы придерживаемся и защищаем. США будут и впредь наращивать нашу поддержку правительству и народу Украины и призывать другие страны сделать то же самое, точно так же, как мы призываем все страны осудить все более жестокие действия Москвы", - сказал он.

Также госсекретарь добавил, что военная агрессия РФ "разительно контрастирует с общим видением Соединенных Штатов и Индии в отношении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", и отметил, что действия Москвы имеют глобальные последствия.

Как подчеркивает Блинкен, Индия "должна принять свои собственные решения о том, как она подходит" к действиям армии РФ в Украине, и что США считают "важным, чтобы все страны, особенно те, которые имеют рычаги давления, оказали давление на Путина, чтобы тот прекратил войну".

"Мы, как правило, консультируемся со всеми нашими союзниками и партнерами по поводу последствий путинской войны, зверств, совершаемых против народа Украины", - сказал госсекретарь США по итогам встречи министров двух стран.

Он также добавил, что Штаты заинтересованы усиливать партнерские отношения с Индией.

Глава МИД Индии Джайшанкар заявил, что Дели выступает "против конфликта" и "за диалог и дипломатию", а также "срочное прекращение насилия", и "готовы любым образом способствовать достижению этих целей".

Блинкен, в свою очередь, призвал Индию снижать закупки российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры. В Дели рассказали о предложении РФ провести прямые переговоры президентов Зеленского и Путина.

Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина хотела бы видеть Индию среди гарантов безопасности.

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