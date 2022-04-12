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Індія має прийняти свої рішення про підхід до війни РФ проти України, - Блінкен

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Вівторок 12 квітня 2022 02:25
Індія має прийняти свої рішення про підхід до війни РФ проти України, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловився про ставлення Індії до повномасштабної військової агресії РФ проти України та закликав Делі здійснювати більший тиск на Кремль для припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Блінкен на прес-конференції після зустрічі міністрів США та Індії у форматі 2+2 у Вашингтоні виступив з чіткою заявою про підтримку України.

"Війна Росії проти України - це напад на український народ. Це також атака на порядок, заснований на правилах, якого ми дотримуємося і захищаємо. США будуть і надалі нарощувати нашу підтримку уряду і народу України та закликати інші країни зробити те ж саме, точно так само, як ми закликаємо всі країни засудити все більш жорстокі дії Москви", - сказав він.

Також держсекретар додав, що військова агресія РФ "разюче контрастує із загальним баченням Сполучених Штатів та Індії стосовно вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", і зазначив, що дії Москви мають глобальні наслідки.

Як наголошує Блінкен, Індія "має прийняти свої власні рішення про те, як вона підходить" до дій армії РФ в Україні, і що США вважають "важливим, щоб всі країни, особливо ті, які мають важелі тиску, здійснювали тиск на Путіна, щоб той припинив війну".

"Ми, як правило, консультуємося з усіма нашими союзниками і партнерами з приводу наслідків путінської війни, звірств, що здійснюються проти народу України", - сказав держсекретар США за підсумками зустрічі міністрів двох країн.

Він також додав, що Штати зацікавлені посилювати партнерські відносини з Індією.

Глава МЗС Індії Джайшанкар заявив, що Делі виступає "проти конфлікту" і "за діалог і дипломатію", а також "термінове припинення насильства", і "готові будь-яким чином сприяти досягненню цих цілей".

Блінкен, своєю чергою, закликав Індію знижувати закупівлі російських енергоносіїв.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели переговори. У Делі розповіли про пропозицію РФ провести прямі переговори президентів Зеленського і Путіна.

Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський розповів, що Україна хотіла б бачити Індію серед гарантів безпеки.

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