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Індія через санкції шукає заміну російській нафті, - Bloomberg

Фото: Індія шукає заміну російській нафті (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через санкції Сполучених Штатів Америки та вимоги Російської Федерації платити у юанях Індія поступово відмовляється від російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Попри те, що Росія досі залишається головним постачальником нафти до Індії, нині в країні формується тенденція до збільшення імпорту з інших країн.

Зокрема, постачання з Саудівської Аравії цього місяця виросли на 22% порівняно з січнем. Так, найбільший приватний індійський НПЗ Reliance Industries Ltd. закупив найбільший обсяг саудівської нафти з травня 2020 року, згідно з даними Kpler.

Складнощі в закуповуванні російської нафти

Зазначається, що індійські нафтопереробники були б не проти брати більше російської нафти, однак щоб знову збільшити закупівлю, потрібен дозвіл США на закупівлю.

Ціна на російську нафту зараз дешевше лише на 2-4 долари за барель. Раніше знижки за російську нафту перевищували 30 доларів, але двозначні знижки навряд чи повернуться через конкуренцію з боку Китаю.

Імпорт російської нафти Індією різко зріс після повномасштабного вторгнення, оскільки нафтопереробники скористалися дешевшими барелями, яких інші покупці уникали.

Торік на піку виробництва нафти виробник ОПЕК+ становив майже половину закупівель країни, але нові санкції США нещодавно зупинили деякі вантажі.

Крім цього Москва вимагає виплати в юанях через посилений контроль деяких банків використання дирхамів для розрахунків за останні кілька місяців, що теж ускладнює процес для Індії.

Нагадаємо, Індія після початку російського вторгнення в Україну різко збільшила торгівлю з Росією, зокрема купуючи її нафту, яка приносить доходи для військової машини Кремля.

За даними групи "Рейтинг", станом на лютий 2024 року більшість громадян вважає дружніми до України США і Великобританію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%), Японію (55%).

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