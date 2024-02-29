Несмотря на то, что Россия до сих пор остается главным поставщиком нефти в Индию, сейчас в стране формируется тенденция к увеличению импорта из других стран.

В частности, поставки из Саудовской Аравии в этом месяце выросли на 22% по сравнению с январем. Так, крупнейший частный индийский НПЗ Reliance Industries Ltd. закупил самый большой объем саудовской нефти с мая 2020 года, согласно данным Kpler.

Сложности в закупке российской нефти

Отмечается, что индийские нефтепереработчики были бы не прочь брать больше российской нефти, однако чтобы снова увеличить закупку, нужно разрешение США на закупку.

Цена на российскую нефть сейчас дешевле всего на 2-4 доллара за баррель. Ранее скидки за российскую нефть превышали 30 долларов, но двузначные скидки вряд ли вернутся из-за конкуренции со стороны Китая.

Импорт российской нефти Индией резко возрос после полномасштабного вторжения, поскольку нефтепереработчики воспользовались более дешевыми барелями, которых другие покупатели избегали.

В прошлом году на пике производства нефти производитель ОПЕК+ составлял около половины закупок страны, но новые санкции США недавно остановили некоторые грузы.

Кроме этого Москва требует выплаты в юанях из-за усиленного контроля некоторых банков использования дирхамов для расчетов за последние несколько месяцев, что тоже усложняет процесс для Индии.

Напомним, Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, которая приносит доходы для военной машины Кремля.

По данным группы "Рейтинг", по состоянию на февраль 2024 года большинство граждан считают дружественными в Украине США и Великобританию (по 81%), Германию (80%), Польшу и Литву (по 79%), Канаду (78%), Францию (70%), Японию (55%).

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