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Индия частично отменила запрет на экспорт пшеницы: что известно

Фото: Индия частично отменила запрет на экспорт пшеницы
Автор: Наталия Гурковская

Индия разрешила отгрузку пшеницы в объеме 469 202 тонны после запрета большей части экспорта в мае. При этом 1,7 млн тонн до сих пор находятся в портах и могут быть испорчены муссонными дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, поставки, которые были разрешены, получат в основном Бангладеш, Филиппины, Танзанию и Малайзию.

При этом Индия получила запросы на поставку более 1,5 млн тонн пшеницы из нескольких стран, которые сталкиваются с ее нехваткой.

Как сообщалось, правительство Индии решило запретить экспорт пшеницы для обеспечения собственной продовольственной безопасности. Одной из причин, которая привела к этому шагу - война в Украине.

Отметим, необычно ранняя и сильная весенняя жара буквально выжгла пшеничные поля в Индии, что почти вдвое снизит урожайность зерновых.

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Индия