Індія частково скасувала заборону експорту пшениці: що відомо

Індія дозволила відвантаження пшениці обсягом 469 202 тонни після заборони більшої частини експорту у травні. При цьому 1,7 млн тонн досі знаходяться в портах і можуть бути зіпсовані мусонними дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

При цьому Індія отримала запити на постачання понад 1,5 млн тонн пшениці з кількох країн, які стикаються з її нестачею.

Як пише видання, поставки, які були дозволені, отримають переважно Бангладеш, Філіппіни, Танзанію та Малайзію.

Як повідомлялося, уряд Індії вирішив заборонити експорт пшениці для забезпечення власної продовольчої безпеки. Однією з причин, що призвела до цього кроку - війна в Україні.

Зазначимо, незвичайно рання та сильна весняна спека буквально випалила пшеничні поля в Індії, що майже вдвічі знизить урожайність зернових.

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