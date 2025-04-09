Індія будує таємну військово-морську базу для атомних підводних човнів

Індія робить важливий крок у зміцненні свого військово-морського потенціалу в рамках боротьби за вплив в Індо-Тихоокеанському регіоні, розпочавши будівництво нової військово-морської бази для атомних підводних човнів.

До 2026 року у селі Рамбіллі на південь від Вісакхапатнаму в штаті Андхра-Прадеш планується відкриття INS Varsha - ключового елементу програми для розміщення атомних підводних човнів з балістичними ракетами (SSBN) і атомних ударних підводних човнів (SSN).

Згідно з планом, база буде забезпечувати стратегію морського стримування Індії, підтримуючи ядерний компонент її арсеналу та підвищуючи здатність до швидкого реагування в разі загрози з боку регіональних суперників, зокрема Китаю.

База оснащена високозахищеними інфраструктурними елементами, зокрема підземними стоянками для підводних човнів, мережами тунелів і портами для прихованих операцій.

Це стратегічне розташування також дає Індії доступ до важливих морських вузьких місць, таких як Малаккська протока, і дозволяє швидко реагувати на будь-які потенційні загрози в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Індійська армія продовжує модернізацію своїх військово-морських сил, включаючи новітні атомні підводні човни, що сприяє не лише посиленню обороноздатності, але й розвитку промисловості в цьому регіоні.

Паралельно з реалізацією проекту INS Varsha, Індія активно працює над будівництвом нових атомних ударних підводних човнів, що стане частиною загальної стратегії підводного стримування, який покликаний зміцнити її безпеку в умовах зростаючої конкуренції на морі.