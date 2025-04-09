Индия строит тайную военно-морскую базу для атомных подводных лодок, - СМИ

Индия делает важный шаг в укреплении своего военно-морского потенциала в рамках борьбы за влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, начав строительство новой военно-морской базы для атомных подводных лодок.

К 2026 году в деревне Рамбилли к югу от Висакхапатнама в штате Андхра-Прадеш планируется открытие INS Varsha - ключевого элемента программы для размещения атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (SSBN) и атомных ударных подводных лодок (SSN).

Согласно плану, база будет обеспечивать стратегию морского сдерживания Индии, поддерживая ядерный компонент ее арсенала и повышая способность к быстрому реагированию в случае угрозы со стороны региональных соперников, в частности Китая.

База оснащена высокозащищенными инфраструктурными элементами, в частности подземными стоянками для подводных лодок, сетями туннелей и портами для скрытых операций.

Это стратегическое расположение также дает Индии доступ к важным морским узким местам, таким как Малаккский пролив, и позволяет быстро реагировать на любые потенциальные угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Индийская армия продолжает модернизацию своих военно-морских сил, включая новейшие атомные подводные лодки, что способствует не только усилению обороноспособности, но и развитию промышленности в этом регионе.

Параллельно с реализацией проекта INS Varsha, Индия активно работает над строительством новых атомных ударных подводных лодок, что станет частью общей стратегии подводного сдерживания, который призван укрепить ее безопасность в условиях растущей конкуренции на море.