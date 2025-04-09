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Индия строит тайную военно-морскую базу для атомных подводных лодок, - СМИ

Среда 09 апреля 2025 10:54
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Индия строит тайную военно-морскую базу для атомных подводных лодок, - СМИ Фото: Индия строит новую базу для атомных подводных лодок (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Индия начала строительство секретной военно-морской базы для размещения атомных подводных лодок, что станет важным шагом в усилении ее ядерного потенциала. База будет ключевым элементом стратегии страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Индия делает важный шаг в укреплении своего военно-морского потенциала в рамках борьбы за влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, начав строительство новой военно-морской базы для атомных подводных лодок.

К 2026 году в деревне Рамбилли к югу от Висакхапатнама в штате Андхра-Прадеш планируется открытие INS Varsha - ключевого элемента программы для размещения атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (SSBN) и атомных ударных подводных лодок (SSN).

Согласно плану, база будет обеспечивать стратегию морского сдерживания Индии, поддерживая ядерный компонент ее арсенала и повышая способность к быстрому реагированию в случае угрозы со стороны региональных соперников, в частности Китая.

База оснащена высокозащищенными инфраструктурными элементами, в частности подземными стоянками для подводных лодок, сетями туннелей и портами для скрытых операций.

Это стратегическое расположение также дает Индии доступ к важным морским узким местам, таким как Малаккский пролив, и позволяет быстро реагировать на любые потенциальные угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Индийская армия продолжает модернизацию своих военно-морских сил, включая новейшие атомные подводные лодки, что способствует не только усилению обороноспособности, но и развитию промышленности в этом регионе.

Параллельно с реализацией проекта INS Varsha, Индия активно работает над строительством новых атомных ударных подводных лодок, что станет частью общей стратегии подводного сдерживания, который призван укрепить ее безопасность в условиях растущей конкуренции на море.

Напомним, что война России в Украине является не региональным, а глобальным конфликтом, который повлияет и на шаги Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Генсекретарь НАТО Марк Рютте отметил, что сейчас Россия сотрудничает с такими странами как Китай, Иран и Северная Корея.

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