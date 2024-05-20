Індія братиме участь у всіх важливих самітах, у тому числі по Україні, - Моді

За його словами, Індія "звучатиме як голос Глобального Півдня" на цих самітах, щоб формувати глобальний дискурс і просувати бачення розвитку, орієнтованого на людину, і процвітаючого та мирного світу.

"Рівень участі залежатиме від часу, логістики та паралельних зобов'язань", - сказав Моді у відповідь на запитання про те, чи буде він присутній на двох багатосторонніх зустрічах.

Прем'єр зазначив, що запрошення, надіслані Індії для участі в самітах, є визнанням її значущості та внеску в міжнародні справи.

"Вони відображають активну участь у глобальних справах, яку ми здійснюємо відповідно до нашої філософії Vasudhaiva Kutumbakam (світ - це одна сім'я). Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку", - заявив він.

Зазначимо, що в Італії з 13 до 15 червня пройде зустріч на вищому рівні G7, а 15-16 червня у Швейцарії відбудеться мирний саміт щодо України.