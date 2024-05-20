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Индия будет участвовать во всех важных саммитах, в том числе по Украине, - Моди

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития. В частности, во встрече G7 и Глобальном саммите мира в следующем месяце.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Siasat Daily.

По его словам, Индия будет "звучать как голос Глобального Юга" на этих саммитах, чтобы формировать глобальный дискурс и продвигать видение развития, ориентированного на человека, и процветающего и мирного мира.

"Уровень участия будет зависеть от времени, логистики и параллельных обязательств", - сказал Моди в ответ на вопрос о том, будет ли он присутствовать на двух многосторонних встречах.

Премьер отметил, что приглашения, направленные Индии для участия в саммитах, являются признанием ее значимости и вклада в международные дела.

"Они отражают активное участие в глобальных делах, которое мы осуществляем в соответствии с нашей философией Vasudhaiva Kutumbakam (мир - это одна семья). Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития", - заявил он. 

Отметим, что в Италии с 13 по 15 июня пройдет встреча на высшем уровне G7, а 15-16 июня в Швейцарии состоится мирный саммит по Украине.

Саммит мира

Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня этого года. В нем примут участие страны, которые ищут пути урегулирования войны в Украине и ее прекращения. В то же время Россия не была приглашена принять участие в этом мероприятии.

Однако не все страны подтвердили свое участие. При этом государства, лояльные к России, пока не спешат принимать решение. К примеру, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил не участвовать в мирном саммите по Украине.

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