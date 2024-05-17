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Президент Бразилії не поїде на саміт миру по Україні: в чому причина

Бразилія, П'ятниця 17 травня 2024 09:33
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Президент Бразилії не поїде на саміт миру по Україні: в чому причина Фото: Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва прийняв рішення не брати участь у саміті миру щодо України, який відбудеться 15 і 16 червня у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brasil.

Як зазначають у виданні, швейцарський уряд спеціально запросив Лулу під час особистої зустрічі канцлера країни Ігнасіо Кассіса та міністра закордонних справ Мауро Вієйри 30 квітня.

Президент України Володимир Зеленський також запросив президента Бразилії взяти участь у саміті під час нещодавнього інтерв'ю виданню.

Однак на думку Лули та представників МЗС країни, бразильському лідеру немає сенсу брати участь у саміті, який "не залучає обидві сторони до рішення конфлікту".

За даними бразильських дипломатичних джерел, Лула і міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра зустрілися цього тижня і вирішили, що делегацію, яка представлятиме країну на саміті, не очолюватиме президент.

Однак поки що не визначено, хто виконуватиме цю роль.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, що у Швейцарії 15-16 червня 2024 року відбудеться Глобальний саміт миру. Дана подія, ініційована Україною та Швейцарією, має на меті пошук шляхів розв'язання міжнародних конфліктів та встановлення сталого миру на планеті.

Варто зауважити, що Росія не отримала запрошення на цей саміт.

Водночас очікується, що на даному заході будуть присутні лідери з понад 150 країн, а також представники міжнародних організацій та громадянського суспільства.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський розповів, які теми планують обговорити на саміті. Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно ми повідомляли, що дипломати зосередилися на вузькому колі цілей, щоб забезпечити участь у ньому Китаю та інших країн так званого Глобального Півдня під час підготовки до саміту з мирного плану України.

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Швейцарія Бразилія Лула да Силва Війна Росії проти України
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