Индия будет участвовать во всех важных саммитах, в том числе по Украине, - Моди

Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития. В частности, во встрече G7 и Глобальном саммите мира в следующем месяце.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Siasat Daily.

По его словам, Индия будет "звучать как голос Глобального Юга" на этих саммитах, чтобы формировать глобальный дискурс и продвигать видение развития, ориентированного на человека, и процветающего и мирного мира.

"Уровень участия будет зависеть от времени, логистики и параллельных обязательств", - сказал Моди в ответ на вопрос о том, будет ли он присутствовать на двух многосторонних встречах.

Премьер отметил, что приглашения, направленные Индии для участия в саммитах, являются признанием ее значимости и вклада в международные дела.

"Они отражают активное участие в глобальных делах, которое мы осуществляем в соответствии с нашей философией Vasudhaiva Kutumbakam (мир - это одна семья). Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития", - заявил он.

Отметим, что в Италии с 13 по 15 июня пройдет встреча на высшем уровне G7, а 15-16 июня в Швейцарии состоится мирный саммит по Украине.