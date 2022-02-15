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Индия блокирует мобильные приложения Китая в своей стране

Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 2020 года, Индия продолжает принимать строгие меры по отношению к китайским мобильным приложениям в Google Play Store. В этот раз страна заблокировала доступ к 54 утилитам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.

В 2020 году в Индии запретили популярную игру PUBG. В свое время разработчикам пришлось приложить усилий, чтобы соответствовать местным правилам.

Впрочем, Министерство внутренних дел Индии продолжает видеть угрозу национальной безопасности. В очередной список заблокированных приложений попала популярная мобильная игра Free Fire от Garena. Последняя была признана лучшей игрой Google Play в 2021 году.

Также под ограничения попали и приложения крупных китайских компаний, таких как Tencent, Alibaba и NetEase. Версии утилит с ребрендингом, которые уже были запрещены в Индии - снова попали под санкции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Google планирует добавить поддержку криптовалют в Google Pay.

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