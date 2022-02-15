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Індія блокує мобільні додатки Китаю в своїй країні

Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 2020 року, Індія продовжує приймати суворі заходи щодо китайських мобільних додатків в Google Play Store. Цього разу країна заблокувала доступ до 54 утиліт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

У 2020 році в Індії заборонили популярну гру PUBG. Свого часу розробникам довелося докласти зусиль, щоб відповідати місцевим правилам.

Втім, Міністерство внутрішніх справ Індії продовжує бачити загрозу національній безпеці. У черговий список заблокованих додатків потрапила популярна мобільна гра Free Fire від Garena. Остання була визнана кращою грою Google Play у 2021 році.

Також під обмеження потрапили й додатки великих китайських компаній, таких як Tencent, Alibaba і NetEase. Версії утиліт з ребрендингом, які вже були заборонені в Індії - знову потрапили під санкції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Google планує додати підтримку криптовалют в Google Pay.

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