Індія атакувала Пакистан: Ісламабад закрив свій повітряний простір на 48 годин

За даними авіаційних джерел, Міжнародний аеропорт Ісламабада був закритий для всіх польотів, і всі вхідні та вихідні рейси перенаправляються в аеропорт Карачі. Рейс Saudi Airlines SV-726, який мав приземлитися в Ісламабаді, також був перенаправлений у Карачі.

Влада порадила пасажирам не приїжджати в аеропорт і повернутися додому. Управління цивільної авіації заявило, що нормальні польоти відновляться, щойно ситуація стабілізується.

При цьому точні причини закриття повітряного простору офіційно не розголошуються.

Фото: повітряний простір над Пакистаном без літаків (скриншот)