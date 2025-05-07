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Индия атаковала Пакистан: Исламабад закрыл свое воздушное пространство на 48 часов

Фото: все входящие и исходящие рейсы перенаправляются в аэропорт Карачи (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Этой ночью Индия нанесла удары по Пакистану. После этого страна закрыла свое воздушное пространство на 48 часов, что привела к приостановке всех внутренних и международных рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Samaa TV.

По данным авиационных источников, Международный аэропорт Исламабада был закрыт для всех полетов, и все входящие и исходящие рейсы перенаправляются в аэропорт Карачи. Рейс Saudi Airlines SV-726, который должен был приземлиться в Исламабаде, также был перенаправлен в Карачи.

Власти посоветовали пассажирам не приезжать в аэропорт и вернуться домой. Управление гражданской авиации заявило, что нормальные полеты возобновятся, как только ситуация стабилизируется.

При этом точные причины закрытия воздушного пространства официально не разглашаются.


Фото: воздушное пространство над Пакистаном без самолетов (скриншот)

Что предшествовало

Около часа назад в горах вокруг Музаффарабад, столицы пакистанского Кашмира, а также в двух других местах региона прогремели многочисленные громкие взрывы.

Вскоре Минобороны Индии сообщило, что страна начала операцию "Синдур", в рамках которой "наносятся удары по инфраструктуре террористов в Пакистане и пакистанском Кашмире".

"Всего было поражено девять 9 объектов. Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не имели эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не были объектами нападений. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и метода выполнения", - заявили в индийском оборонном ведомстве.

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