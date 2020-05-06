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В Индии зафиксировали вспышку COVID-19 среди полицейских

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 16:45
В Индии зафиксировали вспышку COVID-19 среди полицейских
Фото: флаг Индии (avneesh jaswal flickr.com)

За последние недели число инфицированных полицейских удвоилось

В Индии зафиксировали вспышку коронавируса среди полицейских, которые в количестве около трех миллионов патрулируют города государства с населением в 1,3 миллиарда человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, сотни индийских полицейских получили положительный результат на коронавирус в последние дни. При этом около 3 миллионов правоохранителей следят за соблюдением карантинных ограничений в стране.

"Около 3 миллионов полицейских пытаются обеспечить, чтобы подавляющее большинство из 1,3 миллиарда людей в Индии оставались дома. При этом телевизионные новости показывают, как полиция избивает рабочих, когда они пытаются проехаться городским транспортом, чтобы добраться к своим местам жительств", - говорится в сообщении.

Власти штата Махараштра, который наиболее пострадал от коронавируса, сообщили, что за последние недели число инфицированных COVID-19 полицейских почти удвоилось.

Отметим, Индия находится на карантине с 25 марта. С начала пандемии страна подтвердила почти 50 000 случаев заболевания коронавирусом и около 1694 случаев смерти.

Ранее РБК-Украина писало, что Индия обязала всех сотрудников государственного и частного секторов использовать поддерживаемое государством приложение для отслеживания местоположения.

Также сообщалось, что в Индии 115 семей отправили на карантин после того, как у одного из жителей президентского дворца подтвердили коронавирус.

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