Индия обязала всех работников установить приложение для отслеживания

Фото: флаг Индии (avneesh jaswal flickr.com)

Приложение должны установить работники государственного и частного секторов

Индия обязала всех сотрудников государственного и частного секторов использовать поддерживаемое государством приложение для отслеживания местоположения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Также сотрудников обязали поддерживать социальное дистанцирование в офисах, поскольку Нью-Дели начинает смягчать некоторые из своих мер по блокировке в районах с более низким уровнем риска.

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