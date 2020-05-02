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Индия обязала всех работников установить приложение для отслеживания

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 10:59
Индия обязала всех работников установить приложение для отслеживания
Фото: флаг Индии (avneesh jaswal flickr.com)

Приложение должны установить работники государственного и частного секторов

Индия обязала всех сотрудников государственного и частного секторов использовать поддерживаемое государством приложение для отслеживания местоположения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Также сотрудников обязали поддерживать социальное дистанцирование в офисах, поскольку Нью-Дели начинает смягчать некоторые из своих мер по блокировке в районах с более низким уровнем риска.

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