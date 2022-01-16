В Індії зафіксували рекордну за вісім місяців захворюваність COVID-19

В Індії за день зафіксували 271 202 нових випадки COVID-19. Це найвищий показник за останні 8 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

"Індія повідомила про найвищу щоденну кількість нових хворих коронавірусною інфекцією: за останні 24 години було зареєстровано понад 271 000 випадків", - пише видання.

Всього в Індії підтвердили вже 37,12 мільйонів випадків COVID-19 з початку пандемії, померли 48 066 осіб (напередодні - 314).

Як вказує видання, сплеск захворюваності може бути викликаний масовими заходами у зв'язку з індуїстськими святами. Зокрема, 14 січня індуїсти відзначали свято Макарсанкранті, що супроводжується зануренням у святу річку, що змиває з людини гріхи. Більшість віруючих не носили масок і не дотримувалися ніяких карантинних обмежень.

У свою чергу індійські лікарі і МОЗ попереджали, що такі святкування можуть стати причиною величезної кількості заражень "Омікроном". У 2021 році спалах заражень стався саме після цього свята.