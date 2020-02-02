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В Индии зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 09:02
В Индии зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Болезнь была подтверждена в штате Керала

В Индии зафиксировали второй случай заболевания новым видом коронавируса, который распространяется миром после вспышки в китайском городе Ухань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным индийских властей, очередной случай заражения опасным вирусом был выявлен в южном штате Керала. Больной недавно посещал Китай.

"В Керале зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. Пациент имеет историю путешествий из Китая", - сообщили на индийском телевидении.

Отмечается, что анализы больного были положительными, поэтому его изолировали в больнице. Пока пациент стабилен и находится под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что в индийском штате Керала зафиксировали первый случай заболевания китайским коронавирусом. Заболевание было выявлено у индийского студента из южного штата Керала, который учился в университете города Ухань.

Также РБК-Украина писало, что в мире зафиксирован первый случай смерти от нового коронавируса за пределами Китая. На Филиппинах от нового коронавируса 2019-nCoV умер 44-летний мужчина. Инцидент произошел в субботу, 1 февраля.

Кроме того, в Китае жертвами нового коронавирус стали 304 человека. За прошедшие сутки были выявлены 2590 новых случаев заражения. Таким образом общее количество заболевших по последним данным составляет 14380 человек.

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