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В Индии успешно прошло испытание ракеты, способной нести ядерный боезаряд

Новости » Политика    10.12.2018 - 15:41
В Индии успешно прошло испытание ракеты, способной нести ядерный боезаряд
Фото: запуск ракеты (twitter.com/DefenceMinIndia)

Баллистическая ракета Agni-5 имеет дальность действия от 5 до 5,5 тысяч км

В понедельник, 10 декабря, Индия осуществила успешный пуск дальней баллистической ракеты Agni-5 большой дальности действия, способной нести ядерный боезаряд. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter представителя министерства обороны Индии Ракшы Мантри.

Баллистическая ракета Agni-5 имеет дальность действия от 5 до 5,5 тысяч км. Это уже третье ее успешное испытание в текущем году. Предыдущие были проведены в январе и июне.

В Индии успешно прошло испытание ракеты, способной нести ядерный боезаряд

Фото: запуск ракеты (flickr.com/agniminardi)

"Баллистическая ракета отечественного производства большой дальности Agni-5 была успешно запущена из пусковой установки мобильного базирования на острове Абдул Калам у побережья Орисса", - написала она.

В Индии успешно прошло испытание ракеты, способной нести ядерный боезаряд

Как сообщается, в следующем году ракета поступит на вооружение Командования стратегических сил Индии. Agni-5 создана Лабораторией передовых систем Организации по оборонным исследованиям и разработкам Индии.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон намерен выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), потому что РФ нарушает его и не предоставляет отчет.

До этого стало известно, что планы по выходу из договора сообщит помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который приедет в Россию с визитом 21 октября.

Добавим, что советник министра обороны США по безопасности в Азии и Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер заявлял, что США могут применить санкции против Индии, если страна будет в больших объемах закупать оружие или системы обороны у РФ.

Трамп намерен наращивать ядерный арсенал США Белый дом может разорвать еще один договор с РФ о ядерном оружии, - FT
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