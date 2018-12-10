В Індії успішно пройшло випробування ракети, здатної нести ядерний боєзаряд

Фото: запуск ракети (twitter.com/DefenceMinIndia)

Балістична ракета Agni-5 має дальність дії від 5 до 5,5 тисяч км

У понеділок, 10 грудня, Індія здійснила успішний пуск балістичної ракети дальньої Agni-5 великої дальності дії, здатної нести ядерний боєзаряд. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter представника міністерства оборони Індії Ракшы Мантри.

Балістична ракета Agni-5 має дальність дії від 5 до 5,5 тисяч км. Це вже третє її успішне випробування в поточному році. Попередні були проведені в січні і червні.

Фото: запуск ракети (flickr.com/agniminardi)

"Балістична ракета вітчизняного виробництва великої дальності Agni-5 успішно стартувала з пускової установки мобільного базування на острові Абдул Калам біля узбережжя Орісса", - написала вона.

Як повідомляється, в наступному році ракета надійде на озброєння Командування стратегічних сил Індії. Agni-5 створена Лабораторією передових систем Організації оборонних досліджень і розробок Індії.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон має намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), тому що РФ порушує його і не надає звіт.

До цього стало відомо, що плани щодо виходу з договору повідомить помічник президента з питань національної безпеки Джон Болтон, який приїде в Росію з візитом 21 жовтня.

Додамо, що радник міністра оборони США з питань безпеки в Азії і Тихоокеанському регіоні Рендалл Шрайвер заявляв, що США можуть застосувати санкції проти Індії, якщо країна буде у великих обсягах закуповувати зброю або системи оборони РФ.