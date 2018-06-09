В Индии из-за урагана погибли 30 человек, еще 20 пострадали

Причиной травм и гибели людей стали поваленные деревья, обрушение кровли и удары молний

В индийском в штате Уттар-Прадеш по меньшей мере 30 человек погибли и еще около 20 получили серьезные травмы из-за мощных грозовых ливней и шквалистого ветра. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Сообщается, что грозы в северной части Индии могут продолжиться и в ближайшие дни. Так, причиной травм и гибели людей стали поваленные деревья, обрушение кровли и удары молний.

Телеканал отмечает, что грозовые ливни взорвались в штате на фоне экстремальной жары. По меньшей мере два человека умерли от теплового удара.

Напомним, в конце мая сообщалось, что в результате шторма, сопровождаемого ударами молний, на севере и востоке Индии погибли по меньшей мере 46 человек.