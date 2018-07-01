В Индии тысячи людей требуют смертной казни для насильников ребенка

Двое мужчин изнасиловали 7-летнюю девочку, ждавшую родителей около школы

В Индии проходят многотысячные митинги с требованием смертной казни для мужчин, изнасиловавших семилетнюю девочку. Об этом сообщает Reuters.

В полиции сообщили, что в городе Мандур были арестованы двое мужчин, которые напали на девочку у школы, где она ждала родителей, которые должны были за ней придти, пострадавшая госпитализирована.

Видеокамеры соседних магазинов зафиксировали ее с одним из обвиняемых, позже девочку нашли без сознания в близлежащих кустах.

Агентство отмечает, что правительство премьера Нарендры Моди ввело смертную казнь за изнасилование девочек в возрасте до 12 лет и увеличило минимальное наказание для тех, чьи жертвы были моложе 16 лет, после изнасилования восьмилетней девочки и молодой женщины в двух штатах, что тогда тоже привело к многочисленным протестам.

В Индии в 2016 году было зарегистрировано 40 тыс. изнасилований и в 40 процентах случаев жертвами были дети.

#Mandsaur #rape Incident Have Shattered Locals And They Have Stepped Out Of Their Houses & Every Mother Father Have Just One Demand 'Hang The Culprit'

But After #NirbhayaCase Nothing Changed,Will These Protests Help



Your Views?#justiceforDivya #JusticeForSanskriti #JustAsking pic.twitter.com/2HbQdMkGdi — SINGH ਸਿੰਘ (@HatindersinghR) June 30, 2018

Напомним, в Греции произошли массовые беспорядки из-за переименовании Македонии.