В Індії тисячі людей вимагають смертної кари для ґвалтівників дитини

Двоє чоловіків зґвалтували 7-річну дівчинку, яка чекала на батьків біля школи

В Індії тривають багатотисячні мітинги з вимогою смертної кари для чоловіків, які зґвалтували семирічну дівчинку. Про це повідомляє Reuters.

У поліції повідомили, що в місті Мандур були заарештовані двоє чоловіків, які напали на дівчинку біля школи, де вона чекала батьків, які мали за нею прийти, постраждала госпіталізована.

Відеокамери сусідніх магазинів зафіксували її з одним із обвинувачуваних, пізніше дівчинку знайшли без свідомості в кущах поблизу.

Агентство зазначає, що уряд прем'єра Нарендри Моді запровадив страту за зґвалтування дівчаток у віці до 12 років і збільшив мінімальне покарання для тих, чиї жертви були молодші 16 років, після зґвалтування восьмирічної дівчинки і молодої жінки в двох штатах, що тоді теж призвело до численних протестів.

В Індії в 2016 році було зареєстровано 40 тис. зґвалтувань і в 40 відсотках випадків жертвами були діти.

#Mandsaur #rape Incident Have Shattered Locals And They Have Stepped Out Of Their Houses & Every Mother Father Have Just One Demand 'Hang The Culprit'

But After #NirbhayaCase Nothing Changed,These Will Protests Help



Your Views?#justiceforDivya #JusticeForSanskriti #JustAsking pic.twitter.com/2HbQdMkGdi — SINGH ਸਿੰਘ (@HatindersinghR) June 30, 2018

Нагадаємо, в Греції відбулися масові заворушення через перейменування Македонії.