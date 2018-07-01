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В Індії тисячі людей вимагають смертної кари для ґвалтівників дитини

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 01:14
Фото: протести в Індії (twitter.com/HatindersinghR)
Фото: протести в Індії (twitter.com/HatindersinghR)

Двоє чоловіків зґвалтували 7-річну дівчинку, яка чекала на батьків біля школи

В Індії тривають багатотисячні мітинги з вимогою смертної кари для чоловіків, які зґвалтували семирічну дівчинку. Про це повідомляє Reuters.

У поліції повідомили, що в місті Мандур були заарештовані двоє чоловіків, які напали на дівчинку біля школи, де вона чекала батьків, які мали за нею прийти, постраждала госпіталізована.

Відеокамери сусідніх магазинів зафіксували її з одним із обвинувачуваних, пізніше дівчинку знайшли без свідомості в кущах поблизу.

Агентство зазначає, що уряд прем'єра Нарендри Моді запровадив страту за зґвалтування дівчаток у віці до 12 років і збільшив мінімальне покарання для тих, чиї жертви були молодші 16 років, після зґвалтування восьмирічної дівчинки і молодої жінки в двох штатах, що тоді теж призвело до численних протестів.

В Індії в 2016 році було зареєстровано 40 тис. зґвалтувань і в 40 відсотках випадків жертвами були діти.

Нагадаємо, в Греції відбулися масові заворушення через перейменування Македонії.

 

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Теги публікації: протест, Індія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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