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В Индии тысячам людей ввели фейковую вакцину от COVID. К схеме причастны медики

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Мумбаи, Вторник 06 июля 2021 15:35
В Индии тысячам людей ввели фейковую вакцину от COVID. К схеме причастны медики Фото: в Индии людям вводили фейковую вакцину от COVID (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Тысячи людей в Индии стали жертвами того, что им ввели фейковую вакцину от COVID. Под видом вакцины им кололи физраствор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что в схеме с продажей фейковой вакцины были замешаны медицинские работники. По словам представителя полицейского управления Мумбаи Вишала Тхакура, в городе и его окрестностях было проведено как минимум 12 кампаний по фейковой вакцинации.

"Они использовали физраствор и делали инъекции. В каждом пункте фейковой вакцинации они делали это", - отмели он.

В общей сложности, около 2 500 человек получили фейковые уколы, а организаторы заработали на схеме 28 000 долларов.

"Мы арестовали врачей. Они использовали больницу, которая производила поддельные сертификаты, флаконы, шприцы", - добавил Тхакур.

На сегодня 14 человек арестованы по подозрению в мошенничестве, покушении на убийство, преступном сговоре и по другим обвинениям.

Напомним, в мае Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая продавала фейковую вакцину Pfizer от коронавируса. За одну дозу препарата просили по 250 долларов.

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