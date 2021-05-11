В Украине продавали подделку вакцины Pfizer по 250 долларов. СБУ блокировала работу мошенников

Служба безопасности Украины блокировала работу международной преступной группировки, которая занималась продажей подделки американской вакцины Pfizer от коронавируса. За одну дозу препарата просили по 250 долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ .

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне.

После того, как Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать.

В сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, что якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer.

Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковой "вакцины" составляла 250 долларов.

СБУ установила, что злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов из РФ и Индии – именно туда была направлена их рекламная кампания. Задокументированы факты получения подписок от "клиентов" на тысячи долларов.

В СБУ напомнили, что сейчас Pfizer осуществляет поставки исключительно по контрактам, заключенным с Украиной на уровне государства.