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В Індії тисячам людей ввели фейкову вакцину від COVID. До схеми причетні медики

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Мумбаї, Вівторок 06 липня 2021 15:35
В Індії тисячам людей ввели фейкову вакцину від COVID. До схеми причетні медики Фото: в Індії людям вводили фейкову вакцину від COVID (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Тисячі людей в Індії стали жертвами того, що їм ввели фейкову вакцину від COVID. Під виглядом вакцини їм кололи фізрозчин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що в схемі з продажем фейкової вакцини були замішані медичні працівники. За словами представника поліцейського управління Мумбаї Вішала Тхакура, в місті та його околицях було проведено як мінімум 12 кампаній з фейкової вакцинації.

"Вони використовували фізрозчин і робили ін'єкції. У кожному пункті фейкової вакцинації вони робили це", - зазначив він.

Загалом близько 2 500 осіб отримали фейкові уколи, а організатори заробили на схемі 28 000 доларів.

"Ми заарештували лікарів. Вони використовували лікарню, яка робила підроблені сертифікати, флакони, шприци", - додав Тхакур.

На сьогодні 14 осіб заарештовано за підозрою в шахрайстві, замаху на вбивство, злочинній змові та за іншими звинуваченнями.

Нагадаємо, у травні Служба безпеки України викрила міжнародне угруповання, яке продавало фейкову вакцину Pfizer від коронавірусу. За одну дозу препарату просили по 250 доларів.

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