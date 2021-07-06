В Індії тисячам людей ввели фейкову вакцину від COVID. До схеми причетні медики

Тисячі людей в Індії стали жертвами того, що їм ввели фейкову вакцину від COVID. Під виглядом вакцини їм кололи фізрозчин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Повідомляється, що в схемі з продажем фейкової вакцини були замішані медичні працівники. За словами представника поліцейського управління Мумбаї Вішала Тхакура, в місті та його околицях було проведено як мінімум 12 кампаній з фейкової вакцинації.

"Вони використовували фізрозчин і робили ін'єкції. У кожному пункті фейкової вакцинації вони робили це", - зазначив він.

Загалом близько 2 500 осіб отримали фейкові уколи, а організатори заробили на схемі 28 000 доларів.

"Ми заарештували лікарів. Вони використовували лікарню, яка робила підроблені сертифікати, флакони, шприци", - додав Тхакур.

На сьогодні 14 осіб заарештовано за підозрою в шахрайстві, замаху на вбивство, злочинній змові та за іншими звинуваченнями.