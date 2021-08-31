UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Индии столкнулись микроавтобус и грузовик: 11 человек погибли

Автор: Тиберий Юрик

В индийском штае Раджастхан произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого 11 человек погибли, еще пятеро получили травмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на агенство ANI.

Отмечается, что на автотрассе в районе Нагаур столкнулись микроавтобус и грузовик. В аварии погибли паломники из штата Мадхья-Прадеш, которые возращались после посещения индуистских религиозных святынь.

На данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших в ДТП.

Напомним, что в Турции пассажирский автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. Пострадали 29 пассажиров, из них семеро получили тяжелые травмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПИндия