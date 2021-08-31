В Індії зіткнулися мікроавтобус і вантажівка: 11 людей загинули

В індійському штаї Раджастхан сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої 11 людей загинули, ще п'ятеро отримали травми.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на агенство ANI.
Відзначається, що на автотрасі в районі Нагаур зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. В аварії загинули паломники зі штату Мадхья-Прадеш, які поверталися після відвідин індуїстських релігійних святинь.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родичам загиблих у ДТП.
Нагадаємо, що у Туреччині пасажирський автобус з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. Постраждали 29 пасажирів, з них семеро отримали важкі травми.