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В Індії зіткнулися мікроавтобус і вантажівка: 11 людей загинули

Автор: Тіберій Юрик

В індійському штаї Раджастхан сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої 11 людей загинули, ще п'ятеро отримали травми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на агенство ANI.

Відзначається, що на автотрасі в районі Нагаур зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. В аварії загинули паломники зі штату Мадхья-Прадеш, які поверталися після відвідин індуїстських релігійних святинь.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родичам загиблих у ДТП.

Нагадаємо, що у Туреччині пасажирський автобус з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. Постраждали 29 пасажирів, з них семеро отримали важкі травми.

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ДТПІндія