UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Индии создадут новый препарат для лечения коронавируса

Автор: Тиберий Юрик

Индийская компания Hetero получила разрешение от органов здравоохранения на экстренное создание генерической версии препарата Roche Holding AG's (ROG.S). Этот препарат будут использовать для лечения пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что лекарство планируют выпустить до конца месяца под торговой маркой Tocira. Производить препарат будут на заводе в Хайдарабаде.

"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 - снижает риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, а также сокращает время восстановления и снижает потребность в искусственной вентиляции легких",- сообщили в компании.

Напомним, что экспертный комитет индийского регулятора в области лекарственных средств одобрил первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса - ZyCoV-D, которая является трехдозной.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияКоронавирус