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Индия одобрила первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса, - CNBC

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Индия , Пятница 20 августа 2021 16:36
Индия одобрила первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса, - CNBC фото: Индия одобрила ДНК-вакцину от коронавируса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Экспертный комитет индийского регулятора в области лекарственных средств одобрил вакцину ZyCoV-D. Это первая в мире ДНК-вакцина от коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

Вакцина ZyCoV-D, разработанная компанией Zydus Cadila, представляет собой вакцину на основе плазмидной ДНК, которая вырабатывает спайковый белок SARS-CoV-2 и вызывает иммунный ответ, опосредованный клеточной и гуморальной ветвями иммунной системы человека.

Прививатся вакциной нужно три раза. Эффективность оценивается в 66,6%.

По данным телеканала, разработчику необходимо предоставить дополниительные данные о препарате.

Напомним, что в Великобритании утвердили новый препарат для профилактики и лечения коронавируса (COVID-19) под названием Ronapreve.

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