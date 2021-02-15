В Індії через в сходження льодовика загинуло щонайменше 50 людей
Кількість загиблих внаслідок сходження льодовика у штаті Уттаракханд на півночі Індії зросла до 50. Раніше повідомлялось про 28 жертв.
Про це повідомляє Xinhua.
“П’ять із дванадцяти тіл було виявлено у тунелі, в якому близько 35-40 людей, вірогідно, виявилися заблокованими після природного катаклізму”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що з загальної кількості виявлених тіл лише половину вдалося ідентифікувати та передати родичам.
Нагадаємо, 8 лютого льодовик Нанда-Деві в Індії зійшов близько 8-9 годин ранку. У пастці опинилися понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі "Ріші Ганга". Захисники навколишнього середовища вбачають причину сходження у неконтрольованому будівництві на схилах льодовика упродовж останніх років.
Також повідомлялось, що сходження льодовика спричинило масштабний потоп.
Крім того, РБК-Україна писало, що біля популярного гірськолижного курорту на заході Канади зійшла снігова лавина. Внаслідок цього загинув 45-річний чоловік, який відпочивав разом із двома іншими людьми.