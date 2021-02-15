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В Індії через в сходження льодовика загинуло щонайменше 50 людей

Новость на русском → Уттаракханд, Понеділок 15 лютого 2021 09:40
В Індії через в сходження льодовика загинуло щонайменше 50 людей Фото: рятувальники (twitter com ITBP official)
Автор: Андрій Козловський

Кількість загиблих внаслідок сходження льодовика у штаті Уттаракханд на півночі Індії зросла до 50. Раніше повідомлялось про 28 жертв.

Про це повідомляє Xinhua.

“П’ять із дванадцяти тіл було виявлено у тунелі, в якому близько 35-40 людей, вірогідно, виявилися заблокованими після природного катаклізму”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що з загальної кількості виявлених тіл лише половину вдалося ідентифікувати та передати родичам.

Нагадаємо, 8 лютого льодовик Нанда-Деві в Індії зійшов близько 8-9 годин ранку. У пастці опинилися понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі "Ріші Ганга". Захисники навколишнього середовища вбачають причину сходження у неконтрольованому будівництві на схилах льодовика упродовж останніх років.

Також повідомлялось, що сходження льодовика спричинило масштабний потоп.

Крім того, РБК-Україна писало, що біля популярного гірськолижного курорту на заході Канади зійшла снігова лавина. Внаслідок цього загинув 45-річний чоловік, який відпочивав разом із двома іншими людьми.

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