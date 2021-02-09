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В Индии число погибших после схода ледника возросло до 28

Новина українською → Уттаракханд, Вторник 09 февраля 2021 19:22
В Индии число погибших после схода ледника возросло до 28 Фото: спасатели на месте происшествия (twitter.com/HMOIndia)
Автор: РБК-Украина

По последним данным в результате схождения ледника в штате Уттаракханд на севере Индии погибли 28 человек. Еще более 170 человек считаются пропавшим без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Спасатели проводят операцию по спасению 35 строителей, которые уже два дня заперты в тоннеле.

Спасатели с помощью бульдозеров расчистили камни у входа в тоннель длиной 2,5 км. Используется тепловизионное оборудование для поисков.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах сообщил, что тринадцать населенных пунктов были изолированы из-за схождения ледника. Еду и другие припасы им доставляли авиацией.

Властям еще предстоит окончательно определить причину катастрофы, однако исследователи полагают, что сильный снегопад, сопровождаемый ярким солнечным светом в сочетании с повышением температуры, могли спровоцировать обрушение ледника.

Напомним, 8 февраля ледник Нанда-Деви в Индии сошел около 8-9 часов утра. Поток воды разрушил плотину "Риши Ганга" на которой находились десятки рабочих. После потопа связь с ними была потеряна.

Напомним, на севере Индии в штате Уттаракханд произошло схождение ледника, что повлекло масштабный потоп. Потоп произошел из-за повреждения плотины "Риши Ганга" в округе Чамоли.

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