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Во Львовской области автоцистерна столкнулась с двумя микроавтобусами, есть погибшие

Новости » Происшествия    03.01.2019 - 11:06
Во Львовской области автоцистерна столкнулась с двумя микроавтобусами, есть погибшие
Фото: ДТП во Львовской области (facebook.com/MVS.LVIV)

В результате ДТП погибли два человека, еще 5 ранены

Во Львовской области сегодня утром, 3 января 2019 года, автоцистерна столкнулась с двумя микроавтобусами, в результате чего погибли два человека и еще 5 ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области в Facebook.

Как отмечается, авария произошла около шести часов утра в Городоцком районе на автодороге Львов - Шегини возле села Бар: автоцистерна столкнулась с двумя микроавтобусами - "Мерседес Спринтер" и "Рено Мастер".

"От полученных травм два человека погибли на месте происшествия. Пять человек с телесными повреждениями доставлены в больницу, диагнозы уточняются", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

 

Фото: ДТП во Львовской области (facebook.com/MVS.LVIV)

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 2 января, в Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли 3 человека.

Также сообщалось, что в Винницкой области 1 января вблизи села Высокое в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, среди которых один ребенок.

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