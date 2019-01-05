В Індії шкільний автобус упав в ущелину, є загиблі

Внаслідок аварії загинули 7 людей, серед них діти
В результаті аварії шкільного автобусу у штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії загинули 7 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today.
Як повідомляється, сьогодні, 5 січня, близько 08:00 за місцевим часом поблизу міста Сангра шкільний автобус впав у глибоку ущелину. Внаслідок інциденту загинули семеро осіб: 6 дітей та водій автобусу.
Крім того, в результаті аварії 12 людей зазнали поранень та були госпіталізовані. В поліції зазначили, що стан деяких постраждалих оцінюється як критичний.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Флорида в окрузі Алачуа через зіткнення двох вантажівок і двох пасажирських автомобілів загинули сім людей.
Додамо, у Львівській області вранці 3 січня 2019 автоцистерна зіткнулася з двома мікроавтобусами, в результаті чого загинули дві людини і ще 5 поранені.